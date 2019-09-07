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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ahmet Işıktaş'ın (54) kullandığı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Eşref (60) ve Yunus Özcan (34) yaralandı.

Sürücü ile Eşref Özcan 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'neYunus Özcan ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Özcan kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
  1. 112 Acil Servis ekipleri
  2. Şehitkamil Devlet Hastanesi
  3. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu

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