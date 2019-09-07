Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Işıktaş'ın (54) kullandığı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun15'inci kilometresinde devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Eşref (60) ve Yunus Özcan (34) yaralandı. Sürücü ile Eşref Özcan 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Yunus Özcan ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Özcan kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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