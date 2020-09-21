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Aktüel Gaziantep'te obeziteyle mücadele çalışması başlatıldı
Aktüel

Gaziantep'te obeziteyle mücadele çalışması başlatıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Yeni normalde sağlıklı beslenme, vücudun bağışıklık sistemi çok daha önemli hale geldi. Sağlıklı besinler alırken bir taraftan da günde 10 bin adım atıp, 3 litre su içmemiz gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:28:04 -
Gaziantep'te obeziteyle mücadele çalışması başlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, obeziteyle mücadele kapsamında yeni bir çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kavaklık Parkı'nda kurulan stantlarda vatandaşların obezite muayeneleri yapılıyor.

Hastalık tehlikesi olanlar, uzmanlar tarafından takip edilerek gerekli diyet ve spor aktiviteleri yapmaya yönlendiriliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılması gereken ne varsa programlarına aldıklarını, özellikle sağlık ve eğitim konusunda yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Şahin, kendi hastanesi olan bir belediye olduklarına dikkati çekerek, daha önce de "Şişmanlık pişmanlıktır" adında bir kampanya başlattıklarını anımsattı.

Salgın sonrası "Yeni normal yaşamda obezite tehlikesine karşı harekete geç" sloganını belirlediklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni normalde sağlıklı beslenme, vücudun bağışıklık sistemi çok daha önemli hale geldi. Sağlıklı besinler alırken bir taraftan da günde 10 bin adım atıp, 3 litre su içmemiz gerekiyor. Eğer üzerimizde biraz fazla kilo varsa daha dikkatli davranılması gerekiyor. İşte bu sistem bunun için kuruldu. Buradaki doktorlarımız, diyetisyenlerimiz yıllardır çalışıyorlar. Obezite ile mücadeleyi Sağlık Bakanlığı ile Türkiye’nin en büyük mücadelelerinden biri olarak görüyoruz. Fazla kilo insanların yaşam kalitesini düşürüyor. Bu yüzden bizim sağlık için çok daha dikkatli olmamız lazım. Değerlerin düşmesi için ilaç kullanmaya gerek yok, sağlıklı besleneceğiz. İnsanımız ve şehrimiz huzurluysa biz de huzurlu ve mutluyuz."


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