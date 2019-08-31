Gaziantep'te motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü
Gaziantep'te motosikletin çarptığı 81 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
Fatma Deniz, (81) dün merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletin çarpması sonucunda ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YORUM YAZ