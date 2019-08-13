Gaziantep'te motosiklet minibüs durağına çarptı! Gaziantep’te, motosikletin minibüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosikletin minibüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Onur A'nın kullandığı 27 NL 785 plakalı motosiklet, Menderes Mahallesi Hacı Mehmet Özkaya Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak minibüs durağına çarptı. Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Ali Yağcı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yağcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Onur A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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