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Yerel Gaziantep’te makaron ele geçirildi
Yerel

Gaziantep’te makaron ele geçirildi

KOM ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron sokulduğu bilgisine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 14:34:00 - 2022-02-26 14:38:24
Gaziantep’te makaron ele geçirildi

Gaziantep’te gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yapan bir ticari araca operasyon düzenleyen KOM ekipleri 690 bin makaron ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron sokulduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.

Şehitkamil ilçesinde seyir halinde olan bir ticari aracı durdurarak arama yapan ekipler araçta 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Makaron sigara nedir?

Makaron aslında renkli kurabiyelerin yanı sıra sigara kağıtları için de kullanılmaktadır. Yani aslında yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak makaron diye tabir edilen sigara kağıdıdır. Bu kağıtların içinde filtreler de bulunurken, tütün bulunmamaktadır.

 

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