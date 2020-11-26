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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 486 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 486 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:14:33 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 486 kişiye ceza

​​​​​​​GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 486 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 486 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 24, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 7 kişi ile denetlenen bir iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

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