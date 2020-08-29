  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1957 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1957 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-29 01:47:49 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1957 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 1957 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1957 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 16 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 328 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Adana'da yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir
Gündem

F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle hukuksuz bir biçimde F-35 savaş uçağı programından çıkartılan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı