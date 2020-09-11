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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:48:00 -
Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimlerde 56 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile personel servislerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 523 araç kontrol edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kurallara uymayan biri servis aracı olmak üzere 9 araç trafikten men edildi.

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