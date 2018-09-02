THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü 18 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 10:05
Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü 18 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan İbrahim Şahin idaresindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor yönetimindeki 27 AAH 618 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan 2'sinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 10:05
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor ile anlaşan Kamil Grosicki Sporting Lizbon'un teklifini duyunca kaçmış
    1. Bursaspor ile anlaşan Kamil Grosicki..
    2. Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli..
    4. Belhanda'ya büyük tepki! Mert Çetin..
    5. Mardin'de inanılmaz olay! Evi 4 gün..
    6. Foça'daki felakette temizleme..
    7. Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni..
    8. Bakan Varank, genç girişimcilere..
    9. Hırsızlarda çare tükenmez! Para..
    10. George Bush'tan Obama'ya sevgi gösterisi
    11. Mazluma yalancı zalime kahraman
    12. Yılda 150 ton balık üretiyor! Hem de..
    13. Yol verme kavgasında kan aktı! 3 yaralı
    14. Sisi'den ilginç karar! Yasayı onayladı
    15. Haydut Amerika
    16. Şarbona yakalanan vatandaş konuştu:..
    17. Bal yeme yarışmasında ilginç rekor!..
    18. ‘FETÖ, kardeşlerimizi de vurmasın’..
    19. Irak'ta 'İran karşıtlığı' yükseliyor!..
    20. Leman Kültür yapılanmasının..
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir