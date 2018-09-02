Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü 18 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan İbrahim Şahin idaresindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor yönetimindeki 27 AAH 618 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan 2'sinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.