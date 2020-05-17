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Gaziantep’te kısıtlamanın ikinci gününde sessizlik sürüyor

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamından 15 ilde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Gaziantep’te sessizlik hakim.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:45:42 -
Gaziantep’te kısıtlamanın ikinci gününde sessizlik sürüyor

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamından 15 ilde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Gaziantep’te sessizlik hakim.


Son günlerde vak’a sayısının artışa geçtiği 9 ilde birisi olan Gaziantep’te kısıtlama öncesi ve sonrası çekilen cadde ve sokak görüntüleri alınan tedbirlerin yerinde bir karar olduğunu ise adeta kanıtı şeklinde.


Kısıtlama öncesi tıklım tıklım olan Gaziler Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Karagöz Caddesi, ve Gazimuhtarpaşa Bulvarı gibi pek çok işlek nokta boş kaldı. Sokakların boş olmasından faydalanan belediyeler ise tadilat çalışmalarını sürdürdü.

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