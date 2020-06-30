Gaziantep'te kına gecesinde damadın öldürülmesi davasında gelin dinlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, kına gecesinde damadın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan gelinin babası, annesi, ağabeyi ve dayısının yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar gelinin babası Mehmet (46), annesi Ayyuş (42), ağabeyi Cafer (22) ve dayısı Gökhan (34) Gökbulut, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen gelin D.E, olay anını görmediğini öne sürdü.

D.E, birisinin kendisini ittiğini ve bayıldığını, baygın olduğu için hiçbir şey duymadığını iddia etti.

Mahkeme başkanının, damadın düğünden önce kendisini kaçırıp kaçırmadığını sorması üzerine D.E, şunları söyledi:

"Biz Eser ile daha önce sözlüydük. Düğüne bir ay kala ailemiz arasında eşya mevzusu nedeniyle sıkıntı çıktı. Aileler tartıştıktan sonra Eser beni motorla kaçırdı. Daha sonra birlikte olduk. Düğün yapılmadan birlikte olmak istemedim. Daha sonra annem ile babam Kahramanmaraş'a gelince kaynanam 'gelinim hamile' dedi. Öyle bir şey yoktu. Kına sırasında her şey çok güzel gidiyordu. Olayın niçin çıktığını anlamadım."

Tutuklu sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Gökbulut hakkında adli tıp kurumundan rapor alınmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Şahinbey ilçesinde 20 Eylül 2019'da Eser ve Damla E. çiftinin kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmıştı.