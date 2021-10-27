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Gündem Gaziantep'te kaza! 3 kişi yaralandı
Gündem

Gaziantep'te kaza! 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 20:19:00 -
Gaziantep'te kaza! 3 kişi yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, C.A (59) yönetimindeki 27 UY 034 plakalı hafif ticari araç ile Zeynep E'nin (35) kullandığı 27 AFS 297 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Zeynep E. ile araçtaki Sibel Ç. (50) ve Selvi U. (50) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, motor kısmından duman çıkan araçlardan birine müdahale etti.

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