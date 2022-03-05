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Yerel Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü
Yerel

Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 12:19:00 -
Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Dönüş Kaya'dan haber alamayan yakınları, 2 Mart'ta yaşlı kadının evine gitti. Eve giren ve Kaya'yı hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kaya'yı il merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaya, buradaki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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