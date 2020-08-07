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Aktüel

Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:19:59 -
Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel ve Deniz mahallelerindeki kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının motosikletle yaklaştığı kişinin elindeki cep telefonunu çalıp kaçması yer alıyor.

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