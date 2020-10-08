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Aktüel Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi

3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:11:11 -
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, gümrük kaçağı 955 cep telefonu ile 47 bin 800 ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede gümrük kaçağı ürünlerle ilgili istihbarat üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırma ve takibin ardından ekiplerin İstasyon Mahallesi'ndeki evlerde yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 955 cep telefonu, 3 bin 798 telefon aksesuarı ile 47 bin 800 ilaç bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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