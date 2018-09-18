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Gaziantep'te iplik atölyesinde korkutan yangın

Şehitkamil ilçesinde bir iplik atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

18 Eylül 2018 Salı 16:16
Gaziantep'te iplik atölyesinde korkutan yangın

Olay, Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi’nde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında bulunan iplik üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi ise ayakta tedavi edildi. Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:16
  1. Gaziantep
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