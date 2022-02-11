Gaziantep'te "idamlıklara" operasyon

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 265 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 mahallede önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de drone ile destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı ev aramalarında, 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram eroin, 4 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, bıçak, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 lira ele geçirildi.

Operasyon sırasında baskın düzenlenen bir evin çevresi ile bulunduğu sokağa zanlılar tarafından kamera sistemi kurulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.