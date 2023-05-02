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Yerel Gaziantep’te hırsızlık yapan şahısa...
Yerel

Gaziantep’te hırsızlık yapan şahısa...

Yeniakit Publisher
2023-05-02 17:57:00 -
Gaziantep’te hırsızlık yapan şahısa...

İl Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahsın tutuklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahsın tutuklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 01.05.2023 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehitkamil İlçemiz Seyrantepe Mahallesinde 24.04.2023 tarihinde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.A. isimli şüpheli yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce şüpheli tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

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