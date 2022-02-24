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Yerel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Yerel

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:59:00 -
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 10 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi. Zanlılardan 2'i adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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