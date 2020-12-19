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Gündem Gaziantep'te hastane yangını neden çıktı?
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Gaziantep'te hastane yangını neden çıktı?

Gaziantep hastane yangını son durum | Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'te yaşanan acı olayın ardından vatandaşlar yangının neden çıktığını araştırmaya başladı. Gaziantep'te yaşamını yitirenlerin ismi | Gaziantep hastane yangını sebebi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:01:00 -
Gaziantep'te hastane yangını neden çıktı?

Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Peki, hastanede neden yangın çıktı? | Gaziantep hastane yangını yaşamını yitirenlerin isimleri belli oldu mu?

Gaziantep'te hastane yangını neden çıktı?

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz” dedi.

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