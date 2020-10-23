  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:33:13 -
Gaziantep'te hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Konak Mahallesi'ndeki hafif ticari araçtan gerçekleştirilen hırsızlığın failinin bulunması için çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın kapısını açan zanlının içerideki malzemeyi çalarak kaçması yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısı..
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
İsmail Ok: Meral Akşener partiye operasyon çekiyor
Siyaset

İsmail Ok: Meral Akşener partiye operasyon çekiyor

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, FETÖ iddialarıyla çalkalanan partiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay