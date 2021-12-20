Gaziantep’te gazeteciyi tokatlamıştı! Tokatçı Muharrem istifa etti!

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.

Konu ile ilgili dün Habertürk’ten yapılan açıklamada, "Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz" denilmişti. Sarıkaya'nın istifa haberi de bugün Habertürk'te yayınlandı. Haberde Sarıkaya'nın görevinden istifa ettiği belirtilirken yazılarına devam etmeyeceği ile ilgili ise bilgi verilmedi.

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek’ten bir başka iddia gündeme getirildi

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Muharrem Sarıkaya’ya ilişkin bugün bir yazı kaleme alarak dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirmişti. Selek, "Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e vurduğu görüntüler ortaya çıkanca eski defterler de açıldı. Meğer ilk vukuatı değilmiş bunun. Hatta rutiniymiş. Bir kadın meslektaşımıza yedi aylık hamileyken daha fazlasını yapmış. Herkes de biliyor ama susuyormuş. Bir başka kadın muhabiri basın toplantısında konuşanı göremediği





