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Gaziantep'te fıstık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:43:38 -
Gaziantep'te fıstık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Antep fıstığı bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıvırcık Mahallesi'ndeki bir Antep fıstığı bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.A'ya (38) ait bahçede yaptığı incelemede, 2 bin 250 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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