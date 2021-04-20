Gaziantep'te fırtına hasara yol açtı!

Gaziantep'te rüzgar hasara neden oldu.

Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen kiremit gibi bazı malzemeler araçlarda hasara yol açtı.

Beştepe Mahallesi'nde demir ve ahşap malzemeden yapılmış kameriye, rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki araçlara çarptı. O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki bir sitenin güvenlik kamerasında ise uçan çatının istinat duvarına çarparak yıkılmasına neden oldu. Olayın ardından istinat duvarının yanındaki sahada top oynayan çocukların koşuşturmaları dikkati çekti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına dolayısıyla zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Allah beterinden korusun. Arkadaşlarımız zararları tespit etmeye başlamışlardır." ifadelerini kullandı.

Gül ve Şahin'in açıklamaları

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hasarın oluştuğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşları dinleyen Davut Gül, gazetecilere, Şahinbey ilçesinde etkili olan poyraz nedeniyle bazı binaların çatısının uçarak araçlara zarar verdiğini söyledi.

Can kaybı olmamasını en büyük teselli olarak nitelendiren Gül, "Şu an ekiplerimizle beraber incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz zararları tespit ediyor. Yarın sabah itibarıyla tespit çalışmaları devam edecek. Meydana gelen enkaz da ortadan kaldırılacak. İmkanlar ölçüsünde vatandaşlarımızın da zararlarını gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

Şahin ise Gaziantep'in kendilerine emanet olduğunu ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Karataş Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçarken oyun oynayan çocukların son anda kurtulduğunu dile getiren şahin, "Hiç kimseye bir şey olmaması bizim için sevindirici. Kimseye bir şey olmadıktan sonra gerisini ekiplerimizle birlikte valimizin koordinesinde gideririz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.