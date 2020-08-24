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Aktüel Gaziantep'te FETÖ sanığı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te FETÖ sanığı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Sanık eski öğretmenin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında attığı "Meydanlara çıkıp topluca ölsünler, yoksa bu kafalardan topluca kurtulamayız" yazılı mesaj delil sayıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:15:41 -
Gaziantep'te FETÖ sanığı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim ile eşi eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski hakim Refik M. ve eşi eski öğretmen Yasemin M. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, öğrenciyken örgüt evinde kaldığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve Yasemin M'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde, öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp grubuna "Meydanlara çıkıp topluca ölsünler, yoksa bu kafalardan topluca kurtulamayız" yazılı mesaj gönderdiğini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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