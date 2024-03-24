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Yerel Gaziantep'te feci kaza!
Yerel

Gaziantep'te feci kaza!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 09:11:00 -
Gaziantep'te feci kaza!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Serdar K. idaresindeki otomobil ile Müslüm D. yönetimindeki otomobil, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere sevk edildi.

Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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