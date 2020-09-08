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Aktüel Gaziantep'te eski istihbarat şube müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te eski istihbarat şube müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:24:46 -
Gaziantep'te eski istihbarat şube müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında yargılanan eski istihbarat şube müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık O.S. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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