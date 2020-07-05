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Aktüel

Gaziantep'te elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-05 20:21:10 -
Gaziantep'te elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde elektrik kablosu çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mayısta bir eve ait elektrik kablolarını çalan zanlıların yerini tespit etti.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği 2 zanlıyı evlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bir süre sokakta gözlem yaptıktan sonra evin dışındaki elektrik kablolarını çekerek çaldığı anlar yer alıyor.

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