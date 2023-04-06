Gaziantep’te durdurulan araçta 15 bin adet uyuşturucu hap yakalandı
Gaziantep’te durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce narkotik suçların engellenmesi yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 05.04.2023 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ali Baba Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 15.000 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)