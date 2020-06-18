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Aktüel

Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı

Zanlının, Suriye'de iki askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:02:46 -
Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan çalışmada, örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen J.A.A'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlının saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve geçmiş yıllarda Suriye'de iki askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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