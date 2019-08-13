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Gaziantep'te çocukların şakalaşması ölümle bitti!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle oynayan 14 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin kazara ölümüne neden oldu.

13 Ağustos 2019 Salı 15:53
Gaziantep'te çocukların şakalaşması ölümle bitti!

Olay, İslahiye ilçesine bağlı kırsaldaki Köklü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki kuzen 14 yaşındaki K.F. ve 13 yaşındaki H.F., arkadaşlarıyla evlerinde oynamaya başladı. Bu sırada K.F., duvardaki asılı olan av tüfeğini aldı. Av tüfeğiyle oynamaya başlayan K.F., şakalaştığı amcasının kızı H.F.’yi av tüfeğiyle kazara vurdu. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan H.F., yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk yaşamını yitirdi. Küçük kızın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan H.F.’nin cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:53
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