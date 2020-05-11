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Aktüel

Gaziantep'te çarşılarda maskesiz dolaşma yasağı başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:07:18 -
Gaziantep'te çarşılarda maskesiz dolaşma yasağı başladı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gaziantep kent merkezindeki çarşılarda maskesiz dolaşma yasağı başladı.

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik bir dizi yeni tedbir alındı. Bu kapsamda kent merkezindeki ana çarşılar olarak bilinen Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde maskesiz dolaşma yasağı getirildi. Yasağın ardından sabah saatlerinde söz konusu caddelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı.

Zabıta ve polis ekiplerinin barikatlarda önlem aldığı çarşılarda, ekipler vatandaşların maskesiz şekilde çarşılara girişine izin vermiyor.

Bölgeye maskesiz girmek için ısrarcı olan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanıyor.

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