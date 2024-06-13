Gaziantep'te böyle serinliyorlar
Yurdun büyük bölümü sıcak havaların etkisi altında. Gaziantep'te vatandaşları dut suyu içerek ferahlıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gaziantepte-boyle-serinliyorlar-86158
HIMARS füzelerini alıp dünyaya duyurdular: 48 saatte Türk savaş gemilerini, İHA'larını imha edeceğiz
Morata, Guirassy derken Mourinho'nun hayalinde tek isim var: Bana Ronaldo'nun kankasını getirin: Sıcak gelişme!
Yurdun büyük bölümü sıcak havaların etkisi altında. Gaziantep'te vatandaşları dut suyu içerek ferahlıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/gaziantepte-boyle-serinliyorlar-86158
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23