Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesi Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü karşısında park halindeki bir arabanın altına bırakılan çanta, çantayı bırakan şahsın durumu sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti.

Olay yerinden şüpheli bir şekilde uzaklaşan bir şahsı gören vatandaşlar, zanlının eşkalini ve bindiği aracın plakasını 155 Polis Acil Hattı'na ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada 3 adet, yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her bir parçasının zaman ayarlı mekanizma ile patlayıcı bulunduğunu belirledi.

Patlayıcı madde, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Polis ekipleri, yapılan ihbar ve analiz çalışmaları sonucunda biri araçta bulunan 2 şüpheliyi uygulama noktasında durdurarak gözaltına aldı.