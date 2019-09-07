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Gaziantep'te ayakkabı tamircisi ayakkabıları yakarak ömrünü uzatıyor

Gaziantepli ayakkabı tamircisi ve boya ustası Erdal Özcan, geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor. Bu teknik sayesinde ayakkabıların ömrü 9 ay uzatıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:49
Gaziantep'te ayakkabı tamircisi ayakkabıları yakarak ömrünü uzatıyor

Ayakkabı boyacısı Erdal Özcan30 yıl önce açtığı iş yerinde Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen ayakkabıları, kendi geliştirdiği yöntemle boyuyor. Ayakkabıları yakarak boyayan Özcan, önce ayakkabıların üzerine kendi geliştirdiği bir maddeyi sürüyor. Maddeyi çakmakla tutuşturan Özcan, daha önceden kalan boya kalıntılarını tamamen yakarak orijinalrengine dönüştürdüğü ayakkabıdaki kırışıklıkları düzelttiğini ve bu sayede ayakkabıların ömrünün 9 ay daha uzadığını belirtti.

"Ayakkabıların ömrünü yüzde 50 arttırıyor"

Yaptığı formül ile ayakkabıların ömrünün en az yüzde 50 arttığını ifade eden Özcan, "Kendim geliştirdim bu formülü önce kendi ayakkabım üzerinde denedim. Olumlu sonuç alınca müşterilerime uyguladım ve çok olumlu tepkiler aldım. Memurlar ayakkabıların temizliğine önem veriyor. Ben de daha iyi bir fikir geliştirerek, ayakkabıları yakarak, ayakkabıların ömrü uzatıyorum. Bu sayede ayakkabıdaki kırışmalar gidiyor. Ve ayakkabı yepyeni duruyor. Ayakkabının yüzeyine herhangi bir zararı da yok" dedi.

"Birçok şehirden ayakkabı gönderiyorlar"

Birçok şehirden kendisine ayakkabı gönderildiğini ifade eden Özcan, "Daha önce bana ayakkabılarını veren memurlar veya buradan taşınanlar hala bana ayakkabılarını yolluyorlar. Çünkü adam diyor 300-350 TL ayakkabıya vereceğime ayakkabımı tamir ederim ve hem ekonomik olarak da tasarruf sağlarım diye düşünüyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:49
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