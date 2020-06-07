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Aktüel

Gaziantep’te arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

Gaziantep’te amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:51:43 -
Gaziantep’te arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

Gaziantep’te amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.


Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada 3 çocuk babası Ömer Toprak ve Kadir Toprak bıçaklandı. Aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığılan iki kişi 112 ekipleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesine kaldırıldı. Ömer Toprak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Toprak’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlatılırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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