Gaziantep'te 94 kişi tutuklandı

Gaziantep’te polis tarafından son bir haftada düzenlenen asayiş operasyonlarında, gözaltına alınan 917 şüpheliden 94'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konuya dair İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında asayiş suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldığı bildirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 31 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet kurusıkı tabanca, 305 adet fişek ele geçirildiği ve 89 adet faili meçhul hırsızlık olayının da aydınlatıldığı bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 917 şüpheliden 94'ünün tutuklanarak cezaevine konulduğu, diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı aktarıldı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 296 şüphelinin yakalanarak Adli Mercilere teslim edildiği bildirildi. (İLKHA)

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