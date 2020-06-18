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Aktüel

Gaziantep’te 50 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın elindeki kolide 50 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:49:36 -
Gaziantep’te 50 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın elindeki kolide 50 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi’nde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın elindeki kolilerde yapılan aramada, 50 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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