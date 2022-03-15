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Yerel Gaziantep'te 47 göçmen yakalandı
Yerel

Gaziantep'te 47 göçmen yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucu düzensiz göçmen organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:40:00 -
Gaziantep'te 47 göçmen yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinasyonu ile düzensiz göçmen operasyonu yaptı.

Yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında düzensiz göçmen organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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