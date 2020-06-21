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Aktüel

Gaziantep’te 3 günde ikinci fabrika yangını

Gaziantep’te3 gün içerisinde ikinci iplik fabrikasında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:07:00 -
Gaziantep’te 3 günde ikinci fabrika yangını

Gaziantep’te3 gün içerisinde ikinci iplik fabrikasında yangın çıktı. son yangında, dumandan zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te, 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zeki Mensucat’a ait polyester iplik tesisinde yangın çıktı. Alevler, fabrika çalışanları müdahalesiyle söndürülürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika yangınında dumandan zehirlenen 3 işçi özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yangının nedeni henüz belirlenemezken fabrikada madd ihasar meydana geldiği öğrenildi.


3 günde ikinci fabrika yangını


Kentte son günlerde artan fabrika yangınları dikkat çekti. Gaziantep’te 2 gün önce ise 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 7 bin metrekare alana kurulu elyaf fabrikasının geri dönüşüm deposunda yangın çıkmış, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana gelmişti.

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