Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 1100 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.