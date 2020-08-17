  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:57:17 -
Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 394 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı
Gündem

Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan o..
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Erol Mütercimler'den savaş açıklaması: Türkiye ile Yunanistan baş başa bırakılırsa...
Gündem

Erol Mütercimler'den savaş açıklaması: Türkiye ile Yunanistan baş başa bırakılırsa...

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazetec..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı