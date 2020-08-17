Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 394 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.