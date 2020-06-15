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Aktüel

Gaziantep’te 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpışırken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:31:00 -
Gaziantep’te 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpışırken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Nizip karayolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 01 ABG 421 plakalı araç ile 27 BM 885 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile savrulan otomobilden yoldan çıkarken, 2 araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle dağıtlan araçların parçaları yola savrulurken, kontrollü olarak sağlanan trafik ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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