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Yerel Gaziantep'te 152 kişi tutuklandı!
Yerel

Gaziantep'te 152 kişi tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 15:37:00 -
Gaziantep'te 152 kişi tutuklandı!

Gaziantep’te polis tarafından son bir haftada düzenlenen asayiş operasyonlarında, gözaltına alınan 784 şüpheliden 152’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep’te polis tarafından son bir haftada düzenlenen asayiş operasyonlarında, gözaltına alınan 784 şüpheliden 152’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konuya dair İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10-16 Nisan 2023 tarihleri arasında asayiş suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldığı bildirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 35 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca, 402 adet fişek ele geçirildiği ve 94 adet faili meçhul hırsızlık olayının da aydınlatıldığı bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 784 şüpheliden 152’sinin tutuklanarak cezaevine konulduğu, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildiği diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı aktarıldı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin yakalanarak Adli Mercilere teslim edildiği bildirildi. (İLKHA)
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