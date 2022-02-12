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Yerel Gaziantep’te 12 zehir taciri tutuklandı!
Yerel

Gaziantep’te 12 zehir taciri tutuklandı!

Gaziantep’te “zehir” satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:35:00 -
Gaziantep’te 12 zehir taciri tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında kent merkezinde ve Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğu ifade edildi.

Hırsızlık yapan 7 kişi tutuklandı

Öte yandan, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 3 işyerinden, bir evden, 2 açıktan hırsızlık, 2 yağma ile 1 oto hırsızlığı olmak üzere toplam 10 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 20 şüphelinin suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler ve 2 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’sinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğu, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 8 şüphelinin ise serbest bırakıldığı aktarıldı. (İLKHA)

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