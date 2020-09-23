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Aktüel Gaziantep'te 10 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te 10 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:44:52 -
Gaziantep'te 10 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobillerden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 10 otomobilden hırsızlık yaptığı ve bir de bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Benzer suçlardan 23 suç kaydı bulunan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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