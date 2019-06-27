Gaziantepspor'un tesisinde hırsızlık
Kulübün tesisinden beyaz eşya çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.27 Haziran 2019 Perşembe 17:55
Gaziantepspor'un kulüp tesisinden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil İlçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan Celal Doğan Tesisleri'nden beyaz eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi M.K'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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