0553 313 94 23

Gaziantepspor'un tesisinde hırsızlık

Kulübün tesisinden beyaz eşya çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:55
Gaziantepspor'un tesisinde hırsızlık

Gaziantepspor'un kulüp tesisinden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil İlçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan Celal Doğan Tesisleri'nden beyaz eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi M.K'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:55
  1. Gaziantepspor
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  4. Şehitkamil İlçesi Şehirgösteren Mahallesi Celal Doğan Tesisleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IBM'in Red Hat'ı satın almasına AB onayı
    1. IBM'in Red Hat'ı satın almasına AB onayı
    2. Tatil öncesi flaş hazırlık! Düzenleme..
    3. Kanserle mücadele eden minikler için..
    4. Sporda şiddete karşı yeni önlemlere..
    5. Hasan Kartal: “Vedat Muriç konusu için..
    6. Trabzonspor, Taha Tunç ile anlaşma..
    7. Elektronik tebligatla 75 milyon lira..
    8. Söke Belediyesi parke üretim tesisine..
    9. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    10. Online Beceri Değerlendirme Projesi..
    11. Oyun oynayan çocuğun koluna demir..
    12. WhatsApp'a yeni özellik geliyor!..
    13. Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık..
    14. Boğulmak üzere olan 2 Iraklı genci..
    15. Tarsus TSO’nun 140. yılı kutlamalarına..
    16. "Siyasi çözüm ekonomik çözümden önce..
    17. Trabzonspor, Taha Tunç’u KAP’a bildirdi
    18. 9. Uluslararası Manavgat Motosiklet..
    19. Hamza Er'in annesi dua bekliyor
    20. Sporda şiddete karşı yeni önlemlere..
    21. Yaz Kur’an kursu öğrencilerine trafik..
    22. Gaziantepspor'un tesisinde hırsızlık
    23. Atakum Belediyesi 2020-2024 Stratejik..
    24. Vali Günaydın’dan okul müdürlerine:..
    25. Sporda şiddete karşı yeni önlemler..
    26. Kasapoğlu, İller Bankası Genel..
    27. Sivas'taki 650 yıllık köy camiye kavuştu
    28. BAKAB’ın yeni Başkanı Dr. Faruk Özlü..
    29. O polislere başarı belgesi
    30. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!