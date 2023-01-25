Gaziantepspor Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Gaziantepspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un görevine son verirken, kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Gaziantep, 9 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de zor günler geçiren ve üst üste kötü sonuçlar alan Gaziantep FK, son maçında sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Süper Lig'de 19 puanla 13. sırada yer alan Gaziantep FK, 9 maçtır kazanamıyor.

Yeni hoca adayı İsmail Kartal

Kırmızı siyahlı kulübün yeni teknik direktörünün son olarak Fenerbahçe'de çalışan İsmail Kartal olacağı iddia edildi.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki performansı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Kartal; 21 maçta 12 galibiyet, beş beraberlik ile dört mağlubiyet elde etti ve 1,95 puan ortalamasını tutturdu. Ancak sezon sonunda sarı-lacivertliler dünyaca ünlü Jorge Jesus'u takımın başına getirmek üzere Kartal ile yollarını ayırmıştı.

Erol Bulut, "Ben ve futbolcularım maaş alamıyor" demişti

Bulut'un, son dönemde yaptığı, "1,5 aydır maaş alamıyorum. Futbolcular da aynı şekilde" açıklaması gündem olmuştu.

Daha sonra bu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını dile getiren Bulut,

"Fenerbahçe maçından sonra basın toplantısında ödemeler ile ilgili yaptığım bir açıklama vardı. 1,5 senedir maaşımı kulübün bana ödemediği ile ilgili. O doğru değil. Yanlış ifade ettim. Kendi peşinatım ile ilgiliydi. Yanlış anlaşıldığım için kusura bakmasınlar"

demişti.

Erol Bulut'un Gaziantep performansı

Bulut, Gaziantep FK'nin başında toplam 65 maça çıktı. Bu 65 maçta 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. 2021-2022 sezonunun başında takıma gelen Bulut'un Gaziantep FK'sı, geçtiğimiz sezonu 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 15. sırada bitirdi.