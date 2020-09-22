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Aktüel Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası tescillendi
Aktüel

Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası tescillendi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:22:10 -
Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası tescillendi

GAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden Ezo Gelin çorbası, coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve memleket özlemiyle filmlere, türkülere konu olan Ezo Gelin'in yokluk ve kıtlık zamanında yaptığı, kendi adını taşıyan çorba geleneksel ürün adıyla tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ezo Gelin çorbasının Türkiye'nin her yerinde sevilerek ve sıklıkla tüketildiğini belirtti.

Ezo Gelin çorbasının Oğuzeli ile anılacağına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"10 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ezo Gelin çorbası tescil işlemleri tamamlanmış olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak, Oğuzeli adına tescillenmiştir. Geleneksel lezzetlerimize büyük önem veriyoruz. Ezo Gelin çorbası da bunlardan biri. Gastronomi kentine yakışır çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Daha önce Oğuzeli narı tescillenmişti. Şimdi Oğuzeli kurutmalığı ve Oğuzeli nar ekşisi başvurularımızın sonucunu bekliyoruz. Başvurularımız sonuçlandığı zaman ilçeye ait dört ürünümüz tescillenmiş olacak. Ürünlerin tescillenmiş olması bu ürünlere olan katkıyı daha çok arttıracak."

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