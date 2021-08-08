Gaziantep’in ulaşım sorunu “GAZİRAY” ile çözülecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeyle ilgili çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Modeli halk belirledi

GAZİRAY’da kullanılacak tramvayların rengini ve modelini yapılan anketlerle Gazianteplilerin belirlediğini ifade eden Şahin, “Tramvaylarımızın yapımı Sakarya’da hızla devam edi. Yıl sonunda altyapıyı 25 Aralık Mahallesi’nin oraya kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Sinyalizasyon, altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapıda da toplama, dağıtma istasyonumuz çok önemli ve çok büyük bir yapı hazırlandı” dedi. Şahin, banliyö projesiyle kentteki yüzbinlerce insanın ulaşımının sağlanacağına dikkati çekerek, kent için çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Uygulama aşaması tamam

Tramvayların yapımı tamamlanana kadar kiralanacak olan tramvaylarla yolcu taşımaya başlayacaklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Ulaşım Master Planı’nın bütün uygulama aşaması tamamlandı, paketlendi. Proje kapsamındaki Gaziantep’in metro altyapısı paket olarak hazırlandı, bütün altyapısı tamamlandı. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte kente geldiğinde Gaziantep’te ‘metroya gideceğiz’ diye söz vermişti. İnşallah önümüzdeki yıl yatırım programına alınmasıyla tek gündemimiz metro olacak. Diğerlerini zaten biz yapacak gücümüz var, başlıyoruz ve tamamlıyoruz ama metro kısmıyla çok büyük devlet yatırımı gerekiyor.”